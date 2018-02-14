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Путин предложил новый проект для профориентации школьников

14 Февраля 2018 в 19:22
Путин предложил новый проект для профориентации школьников

Владимир Путин предлагает запустить новый проект «Билет в будущее» для профессиональной ориентации учащихся 6-10 классов. С такой инициативой президент выступил на встрече с участниками форума «Наставник», сообщает ТАСС.

По мнению Путина, проект может состоять из трёх этапов. На первом школьники могли бы обозначить свой профессиональный интерес через интернет, на втором - принять участие в работе в центрах компетенции, а на третьем – приобретать практические навыки в учреждениях и компаниях.

На реализацию программы потребуется 1 млрд рублей в год. Президент пообещал найти эти средства.

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