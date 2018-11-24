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Путин предложил не наказывать тюрьмой за плагиат, мошенничество и растрату

24 Ноября 2018 в 16:38
Путин предложил не наказывать тюрьмой за плагиат, мошенничество и растрату

Президент РФ Владимир Путин расширил перечень преступлений, по которым уголовные дела могут быть прекращены после возмещения ущерба. Соответствующий документ был опубликован на сайте Госдумы, куда глава государства внес его на рассмотрение.

Речь идет о нетяжких преступлениях, связанных в основном с мошенничеством, неисполнение договорных обязательств, плагиатом, нарушением патентных и авторских прав, присвоением, растратой и прочими правонарушениями. В документе отмечается, что уголовное делопроизводство в связи с невыплатой пенсий, зарплат и стипендий может быть прекращено при условии, что преступление было совершено впервые, а виновник погасил все долги.

Как отмечается в пояснительной записке, смягчение проводится для того, чтобы сформировать в стране благоприятный деловой климат и гарантировать предпринимателям дополнительную защиту от преследований.

 

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