Путин предложил наделить СК новыми полномочиями

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому Следственный комитет будет наделен новыми полномочиями, пишет RT.

Предполагается, что в новые обязанности ведомства войдут организация и производство судебных экспертиз, которые назначаются в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Помимо этого, на Следственный комитет будут возложены полномочия по обеспечению законности при осуществлении данного процессуального действия.

Уточняется, что речь идёт, в том числе, о компьютерно-технической, видеотехнической, молекулярно-генетической, строительно-технической, информационно-аналитической и финансово-аналитической. Также Следственный комитет будет заниматься проведением и психофизиологической экспертизе, которая проводится с помощью телеграфа.