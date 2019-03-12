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Путин предложил наделить СК новыми полномочиями

12 Марта 2019 в 11:47
Путин предложил наделить СК новыми полномочиями

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому Следственный комитет будет наделен новыми полномочиями, пишет RT.

Предполагается, что в новые обязанности ведомства войдут организация и производство судебных экспертиз, которые назначаются в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Помимо этого, на Следственный комитет будут возложены полномочия по обеспечению законности при осуществлении данного процессуального действия.

Уточняется, что речь идёт, в том числе, о компьютерно-технической, видеотехнической, молекулярно-генетической, строительно-технической, информационно-аналитической и финансово-аналитической. Также Следственный комитет будет заниматься проведением и психофизиологической экспертизе, которая проводится с помощью телеграфа.

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