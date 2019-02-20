Путин предложил индивидуальную систему господдержки бедным

Во время оглашения послания Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил, что преодоление проблемы демографии напрямую связано с преодолением бедности.

«В 2000 году было 40 миллионов человек за чертой бедности. Сейчас 19 миллионов человек. Чаще всего сталкиваются с бедностью многодетные, пенсионеры, семьи с инвалидами. Причин для бедности много. Она давит на человека, и государство должно помогать. Предоставлять людям индивидуальную программу поддержки для тех, кто действительно стремится изменить жизнь, может сделать это с помощью контракта», — заявил Путин.

Отметим, что в прошлом году большая часть послания президента касалась новейшего российского вооружения. В частности были показаны кадры с испытаний тяжёлой межконтинентальной ракеты «Сармат», высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса «Кинжал», лазерного оружия и других. При этом глава государства подчеркнул, что оснащённость Вооружённых сил РФ возросла в 3,7 раза.