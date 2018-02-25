Путин поздравил Знарка с победой на ОИ. Лично

Президент России Владимир Путин лично поздравил главного тренера российских хоккеистов Олега Знарка с победой на Олимпиаде в Пхенчхане.

Как рассказал Знарок, глава государства позвонил ему лично.

«На лавке позвонили мне Владимир Владимирович и Александр Дмитриевич Жуков (глава Олимпийского комитета России), поздравили с победой. Было очень приятно. Служим России», –– цитирует Знарка РИА Новости.

В финале олимпийского турнира, который прошел в Пхенчхане 25 февраля, российская сборная обыграла в овертайме команду Германии – 4:3. Золото Олимпиады россияне выиграли впервые за 26 лет, пишет Газета.ру