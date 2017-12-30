Путин поздравил Си Цзиньпина с Новым годом и Праздником Весны

Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом и приближающимся Праздником Весны председателя КНР Си Цзиньпина, Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В своем послании глава российского государства подчеркнул, что уходящий год в российско-китайских отношениях ознаменовался новыми успехами. Путин отметил, что Москва и Пекин активно взаимодействуют в мировых делах и вносят важный вклад в решение международных вопросов.

Российский лидер отметил существенный рост объемов взаимной торговли, а также высокую динамику обмена в научно-технической, культурной и гуманитарных сферах между РФ и КНР.

Путин подтвердил готовность России к дальнейшей совместной работе с Китаем «на благо дружественных народов наших стран».