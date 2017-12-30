Воскресенье
31 декабря
USD 57.6
EUR 68.87
Горячие новости

Путин поздравил Си Цзиньпина с Новым годом и Праздником Весны

30 Декабря 2017 в 13:34
Путин поздравил Си Цзиньпина с Новым годом и Праздником Весны

Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом и приближающимся Праздником Весны председателя КНР Си Цзиньпина, Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В своем послании глава российского государства подчеркнул, что уходящий год в российско-китайских отношениях ознаменовался новыми успехами. Путин отметил, что Москва и Пекин активно взаимодействуют в мировых делах и вносят важный вклад в решение международных вопросов.

Российский лидер отметил существенный рост объемов взаимной торговли, а также высокую динамику обмена в научно-технической, культурной и гуманитарных сферах между РФ и КНР.

Путин подтвердил готовность России к дальнейшей совместной работе с Китаем «на благо дружественных народов наших стран».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.