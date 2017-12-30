Путин поздравил с Рождеством Макрона и Меркель

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря направил поздравительные телеграммы президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В телеграмме Маркрону российский лидер вспомнил встречу в Версале, а также многочисленные телефонные контакты, которые позволили обсудить многие актуальные вопросы двусторонних отношений и ключевые международные проблемы.

«Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с тобой и совместной работы в целях укрепления российско-французских связей. Жду тебя с визитом в России», – говорится в послании Путина Макрону.

О продолжении диалога и совместной работе говорится и в послании Путина канцлеру Германии Ангеле Меркель. Глава российского государства выразил надежду, что Москва и Берлин в новом году смогут продвинуться в решении актуальных вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня. Это, по мнению российского президента, будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в Европе и за ее пределами.

Отдельные поздравления и пожелания Владимир направил Федеральному президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру.