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Путин поздравил с победой в ралли «Дакар» команду «КамАЗ-мастер»

23 Января 2018 в 13:45
Путин поздравил с победой в ралли «Дакар» команду «КамАЗ-мастер»

Президент РФ Владимир Путин поздравил экипаж команды «КамАЗ-мастер» с победой в ралли «Дакар». Глава Росси посчитал такой результат «подарком к тридцатилетию команды». Такое слова содержатся в телеграмме, которую направил президент, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

«Этот успех еще раз убедительно продемонстрировал уникальное мастерство ее участников, их умение бороться и побеждать», - подчеркнул Путин.

Напомним, во время ралли команда «КамАЗ-мастер» прошла девять тысяч километров, среди которых 3,5 тысячи километров – скоростные.

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