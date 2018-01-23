Путин поздравил с победой в ралли «Дакар» команду «КамАЗ-мастер»

Президент РФ Владимир Путин поздравил экипаж команды «КамАЗ-мастер» с победой в ралли «Дакар». Глава Росси посчитал такой результат «подарком к тридцатилетию команды». Такое слова содержатся в телеграмме, которую направил президент, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» .

«Этот успех еще раз убедительно продемонстрировал уникальное мастерство ее участников, их умение бороться и побеждать», - подчеркнул Путин.

Напомним, во время ралли команда «КамАЗ-мастер» прошла девять тысяч километров, среди которых 3,5 тысячи километров – скоростные.