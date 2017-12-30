Путин поздравил с Новым годом премьер-министра Израиля

Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в субботу, 30 декабря.

Глава российского государства в поздравительной телеграмме подчеркнул, что российско-израильские отношения носят дружественный характер. Путин отметил, что рассчитывает на продолжение совместной работы по укреплению двустороннего сотрудничества в разных областях – политической, гуманитарной и торгово-экономической.

Также российский лидер рассчитывает на помощь Израиля по обеспечению безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.