Путин поздравил с Новым годом глав МОК и ФИФА

РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом главу международного Олимпийского комитета Томаса Баха и президента Фифа Джанни Инфантино. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба Кремля.

В телеграмме глава российского государства поблагодарил Инфантино за содействие в успешном проведении Кубка Конфедераций и выразил уверенность в продолжении эффективного сотрудничества в целях подготовки Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года.

Также российский лидер поздравил с Рождеством и новогодними праздниками генсека ООН Антониу Гутерреша, главу МВФ Кристин Лагард, президента Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазеля и президента Международной федерации дзюдо Мариуса Визера.