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Путин поздравил с Новым годом Асада и Эрдогана

30 Декабря 2017 в 13:43
Путин поздравил с Новым годом Асада и Эрдогана

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительные телеграммы сирийскому коллеге Башару Асаду и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.

В телеграмме, адресованной сирийскому лидеру, Владимир Путин выразил надежду, что в 2018 в Сирии продолжатся перемены к лучшему. Он отметил, что победа над террористами в САР отвечаем интересам мира и безопасности на Ближнем Востоке. Также российской лидер подтвердил готовность России и дальше оказывать содействие Сирии в защите государственности, единства, территориальной целостности и продвижения процесса политического урегулирования.

В телеграмме турецкому лидеру Эрдогану Владимир Путин отметил, что в уходящем году удалось не только полностью восстановить российско-турецкие отношения, но и продвинуться вперед в развитии двустороннего сотрудничества.

«Тесное взаимодействие наших стран позволило поставить надёжный заслон на пути дальнейшего распространения террористической угрозы на Ближнем Востоке и создать условия для запуска политического процесса урегулирования сирийского конфликта», – говорится в послании российского президента.

Обращаясь к Эрдогану, Путин подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога и активной совместной работе по актуальной международной повестке.

 

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