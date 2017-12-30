Воскресенье
31 декабря
USD 57.6
EUR 68.87
Горячие новости

Путин поздравил Папу Римского и Елизавету II с Новым годом

30 Декабря 2017 в 14:06
Путин поздравил Папу Римского и Елизавету II с Новым годом

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю Рождественских и новогодних праздников английской королеве Елизавете II. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В своем послании глава российского государства отметил, что развитие российско-британского сотрудничества отвечает коренным интересам народов двух стран, а также всей Европы.

Также президент РФ Путин направил поздравительное послание Папе Римскому Франциску. Российский лидер выразил надежда на продолжение конструктивного сотрудничества между РФ и Ватиканом в интересах защиты мира и общечеловеческих ценностей. Владимир Путин пожелал понтифику здоровья и успехов в «его благородной деятельности».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.