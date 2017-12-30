Путин поздравил Папу Римского и Елизавету II с Новым годом

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю Рождественских и новогодних праздников английской королеве Елизавете II. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В своем послании глава российского государства отметил, что развитие российско-британского сотрудничества отвечает коренным интересам народов двух стран, а также всей Европы.

Также президент РФ Путин направил поздравительное послание Папе Римскому Франциску. Российский лидер выразил надежда на продолжение конструктивного сотрудничества между РФ и Ватиканом в интересах защиты мира и общечеловеческих ценностей. Владимир Путин пожелал понтифику здоровья и успехов в «его благородной деятельности».