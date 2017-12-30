Путин поздравил Кастро и Мадуро с Новым годом

Президент России Владимир Путин в субботу направил поздравительные телеграммы президенту Боливарианской Республики Венесуэла Николасу Мадуро и Председателю Государственного Совета и Совета министров Республики Куба Раулю Кастро. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В телеграмме Мадуро Путин отметил, что проведенные в Москве переговоры были конструктивными и полезными. Также российский лидер выразил надежду на продолжение совместной работы по укреплению партнерства между Россией и Венесуэлой.

Рауля Кастро Владимир Путин поздравил с национальным праздником – Днем Республики, а также с Рождеством и наступающим Новым годом. Глава российского государства отметил, что в 2017 году отношения между Москвой и Гавана развивались по нарастающей. Путин выразил надежду, что в новом году сотрудничество с Кубой в политической, торгово-экономической, гуманитарной, научной и культурной сферах будет продолжено.