Путин потребовал разобраться с льготными лекарствами

Президент Российской Федерации Владимир Путин раскритиковал действующую систему льготного обеспечения лекарствами. По словам главы государства, она малопродуктивна и не учитывает нужды конкретного гражданина. Как подчеркнул Путин, необходимо навести порядок с регистром льготников, а также со списком медпрепаратов для них. Об этом он заявил на совещании по теме повышения эффективности системы лекарственного обеспечения в стране, передает ТАСС.

Путин признал, что из-за отсутствия в регионах чёткого учёта, не все льготники получают необходимые лекарства, а бюджетные средства разбазариваются. Он также назвал тревожным показателем неравенство в финансировании льгот. По некоторым субъектам разница в средних расходах на препараты на одного льготника составляет более семи раз. Кроме того отличаются перечни доступных препаратов.

Президент также считает необходимым жёстко пресечь практику злоупотребления монопольным положением на рынке, когда региональные власти назначают единственных поставщиков, которые часто завышают цены на лекарства. Он напомнил также, что к 2024 году во всех регионах должны заработать системы электронных рецептов.