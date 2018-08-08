Путин потребовал нового качества от космической отрасли

Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил цель вывести ракетно-космическую отрасль на новый уровень качества. Об этом он заявил на совещании, посвящённому развитию этой сферы, передаёт ТАСС. Глава государства подчеркнул, что космос для России имеет стратегическое значение. Развитие этой отрасли необходимо для национальной безопасности, укрепления научного потенциала и создания инновационных производств.

Президент РФ назвал устойчивый рост качества продукции и работ ключевым условием для увеличения коммерческого потенциала отрасли. Как подчеркнул Путин, цена отечественных изделий должна быть конкурентоспособной на мировом рынке. Президент также считает необходимым повысить финансовую стабильность космических организаций, социальные гарантии, а также принять меры для стимулирования притока молодых одарённых специалистов.

Владимир Путин заявил, что заслушает доклады по развитию космической отрасли, отмечает Газета.ру . Речь, в частности, идёт о строительстве носителя сверхтяжелого класса, пилотируемой программе и космодроме Восточный.