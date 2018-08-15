Путин посетовал на нехватку позитива в соцсетях

Президент Российской Федерации Владимир Путин полагает, что социальным сетям не хватает позитивной повестки. Об этом он упомянул в Пятигорске на образовательном форуме «Машук» Северо-Кавказского федерального округа во время разговора с его участниками.

Глава государства выразил надежду, что «Студенческий медиахолдинг» исправит ситуацию. В рамках этого проекта создается контент для студенческих телестудий и распространяется в соцсетях.

Путин также отметил важность развития клубного студенческого спорта, для чего, по его словам, необходимо регулярно проводить состязания между высшими учебными заведениями, передает РИА Новости.

Российский лидер также заметил, что волонтеры, добровольцы нередко работают более эффективно, чем государственные чиновники. По его словам, активность, которая идет от сердца, всегда достигает максимального эффекта.