Путин посетит Верховный суд

Верховный суд России отмечает сегодня 95 лет со дня образования. Торжественное мероприятие в здании Верховного суда посетит президент России Владимир Путин. На празднование приглашены представители судейского корпуса, руководство правительства и федерального собрания, представители министерств и ведомств, ведущие деятели академической науки.

Верховный суд был образован 1 января 1923 года, передает ТАСС.

74-летний Вячеслав Михайлович Лебедев — советский и российский судья, юрист, правовед, доктор юридических наук, профессор, председатель Верховного Суда РСФСР (1989—1991), председатель Верховного Суда Российской Федерации с 1993 года.