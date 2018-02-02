Путин посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане

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Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 2 февраля, посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане. Глава государства принимает участие в торжественных мероприятиях в день 75-летия окончания Сталинградской битвы



Путин возложил венок к Вечному огню в Зале славы и почтил память советских военнослужащих минутой молчания, сообщает kremlin.ru. Также глава государства прошел к могиле маршала, дважды героя Советского Союза Василия Чуйкова.

Сталинградская битва по длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Сражение стало переломным моментом в ходе войны и предвестником Победы 9 мая 1945 года.