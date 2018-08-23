Путин посетил мемориал погибшим на «Курске» морякам

Президент России Владимир Путин в Курске возложил цветы к монументу, установленному в память о погибших моряках подводной лодки «Курск».

Подлодка «Курск» затонула в Баренцевом море во время морских учений 12 августа 2000 года. Она залегла на глубине 108 метров. Поисково-спасательная операция длилась 11 дней, она оказалась безуспешной. Весь экипаж в составе 118 человек, находившийся на борту атомной подводной лодки погиб, пишет «Газета.ру».

Россия отказалась от помощи Норвегии и Великобритании. Операцию решено было проводить силами Северного флота. Лишь 20 августа к работам допустили норвежское судно «Seaway Eagle».