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Путин посчитал ставку на Навального проколом США

12 Января 2018 в 09:05
Путин посчитал ставку на Навального проколом США

Президент РФ Владимир Путин посчитал, что Вашингтон прокололся, когда сделал ставку на оппозиционера Алексея Навального в выборах 2018 года. Он также отметил, что были и другие люди, которых ЦИК не допустил к регистрации, однако на Западе их имена не упоминаются. Об этом глава России рассказал во время встречи с руководителями СМИ, сообщает Ura.ru.

«Тот персонаж, о котором вы упомянули, — он же не единственный, кого не допустили. Почему-то других не называют — видимо, говорится о предпочтениях американской администрации, о том, кого они хотели бы видеть в руководстве страны. Видимо, это те люди на которых они делают ставку, на которых они опираются. В этом смысле они прокололись, лучше бы промолчали», - заявил Путин.

Напомним, ранее Навальный пытался зарегистрироваться в качестве кандидата на пост президента РФ. Однако Центризбирком отказался это сделать из-за судимости оппозиционера. Позже Госдеп выразил обеспокоенность данным фактом, сообщает «Свободная Пресса».

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