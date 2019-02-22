Путин поручил поддержать молодежную музыку

Президент России Владимир Путин поручил разработать меры государственной поддержки популярной молодежной музыки, сообщает пресс-служба Кремля.

Вопрос администрация президента должна проработать совместно с представителями экспертного сообщества. Отмечается, что меры поддержки должны распространиться и на современные виды визуальных искусств, отмечает Ura.ru.

План действий в этом направлении должен быть представлен Путину к 1 сентября.

15 декабря 2018 года на заседании Совета по культуре и искусству Путин негативно отозвался о практике запретов концертов.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал НСН, почему россияне так любят Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву и Стаса Михайлова.