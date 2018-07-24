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Путин поручил кабмину вопрос строительства моста на Сахалин

24 Июля 2018 в 18:27
Путин поручил кабмину вопрос строительства моста на Сахалин

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству проработать вопрос строительства моста между Сахалином и материковой частью страны, пишет РИА Новости. Об этом он рассказал в беседе с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко.

Глава государства отметил, что знает о том, что тема строительства моста обсуждается уже не первое десятилетие, в то время как наличие связи с материком позволило бы улучшить развитие региона. Он отметил, что «очень хочется помочь, надо посмотреть на экономику».

Ранее заместитель главного инженера Дальневосточной железной дороги Сергей Дрокин рассказал, что возведение моста на Сахалин может быть начато уже в 2021 году. По его словам, оно может продлиться около пяти лет, отмечает «Газета.ру».

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