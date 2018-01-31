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Путин попросил прощения у российских спортсменов за недопуск на Игры-2018

31 Января 2018 в 16:09
Путин попросил прощения у российских спортсменов за недопуск на Игры-2018

В ходе встречи с российскими олимпийцами президент России Владимир Путин извинился за ситуацию, которая сложилась с зимней Олимпиадой в Южной Корее.

«Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить», - приводит RT слова главы государства.

Путин подчеркнул, что Россия «поддерживала и поддерживает идею чистого спорта», поэтому у спортсменов и любителей спорта «не должно быть сомнений» на этот счет.  «Сделаем всё, чтобы защитить тех, кто пострадал», - добавил президент РФ.

Накануне, 30 января, в ходе встречи с доверенными лицами Путин назвал экс-главу московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова «придурком» и напомнил о его попытках самоубийства, сообщает Ura.ru. 

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