Путин пообещал соразмерно ответить на вступление Грузии и Украины в НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена соразмерно ответить в случае, если Грузия и Украина вступят в НАТО. Он назвал шаги Североатлантического альянса в этом направлении агрессивными и безответственными, так как они представляют прямую угрозу для России.

Во время выступления на совещании послов и постоянных представителей России, Путин также напомнил, что основой безопасности в Европе является развитие сотрудничества, а не развертывание у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО. По словам президента России, сейчас происходит последнее, передает RT.