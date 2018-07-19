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Путин пообещал соразмерно ответить на вступление Грузии и Украины в НАТО

19 Июля 2018 в 15:54
Путин пообещал соразмерно ответить на вступление Грузии и Украины в НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена соразмерно ответить в случае, если Грузия и Украина вступят в НАТО.  Он назвал шаги Североатлантического альянса в этом направлении агрессивными и безответственными, так как они представляют прямую угрозу для России.

Во время выступления на совещании послов и постоянных представителей России, Путин также напомнил, что основой безопасности в Европе является развитие сотрудничества, а не развертывание у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО. По словам президента России, сейчас происходит последнее, передает RT.

 

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