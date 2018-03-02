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Путин пообещал появление культурно-образовательных комплексов по всей стране

2 Марта 2018 в 20:47

Культурно-образовательные комплексы должны появиться в каждом федеральном округе России, заявил Владимир Путин на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость».

Глава государства, в частности, не исключил, что один из таких центров появится в Калининграде.

Путин пояснил, что идея создания таких комплексов возникла в том числе из-за того, что в регионах зачастую нет ресурсов для подготовки кадров в различных сферах культуры и искусства.

Президент добавил, что первый центр появится во Владивостоке, сообщает ТАСС.


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