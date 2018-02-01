Путин пообещал посетить форум «Наставник-2018» в Москве

Владимир Путин может посетить форум «Наставник-2018», который пройдет в столице с 13 по 15 февраля. Как пишет ТАСС, российский лидер отметил, что может даже пересмотреть свой график, чтобы побывать на мероприятии.

Приглашение глава государства получил во время видеотрансляции по случаю запуска четвертого энергоблока Ростовской АЭС от участников предстоящего форума «Наставник- 2018» года, который пройдёт на ВДНХ. Президента пригласили лучшие сварщики страны - победители национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech.

Напомним, первый всероссийский форум, направленный на развитие профессиональной среды наставничества в стране, пройдет с 13 по 15 февраля на площадке 75 павильона ВДНХ в Москве.

В феврале и марте окружные форумы «Наставник» состоятся в Ленинградской, Свердловской, Иркутской областях, Республике Крым, Удмуртской Республике, Ставрополе и Владивостоке.