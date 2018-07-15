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Путин получил в подарок от хорватов футболку национальной сборной

15 Июля 2018 в 17:37
Путин получил в подарок от хорватов футболку национальной сборной

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в воскресенье, 15 июля, встретилась с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча прошла в Кремле за несколько часов до финального матча ЧМ-2018.

Путин встретил коллегу из Хорватии цветами. Она в качестве ответного жеста подарила ему футболку хорватской сборной под номером «9». На майке латиницей было написано «Putin». Под таким номером в сборной Хорватии играет нападающий Андрей Крамарич. Именно он забил первый гол в ворота Игоря Акинфеева в ¼ финала.

Добавим, что президент Хорватии за все время проведения ЧМ-2018 приехала в Россию уже в третий раз, пишет РИА Новости.

Матч Франция-Хорватия в рамках финала ЧМ-2018 начнется в «Лужниках» в 18.00.

 

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