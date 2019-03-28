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Путин получил от президента Киргизии Шерхана и скакуна

28 Марта 2019 в 15:30
Путин получил от президента Киргизии Шерхана и скакуна

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сделал «живой» подарок лидеру России Владимиру Путину в ходе государственного визита московского гостя. Глава российского государства получил в качестве презента коня орловской породы и собаку тайган, сообщает  «Свободная пресса».

Тайган – киргизская масть, полученная смесью борзой и волкодава. Кличка щенка Шерхан. У Владимира Путина уже есть четыре собаки, которых он получил по разным поводам. Предыдущего щенка — шарпланинской овчарки — ему вручил президент Сербии Александр Вучич.

Президент России находится в Киргизии с государственным визитом. Как передаёт RT, лидеры двух стран уже провели переговоры и подписали ряд документов. Сейчас они участвуют  в пленарном заседании Российско-киргизской межрегиональной конференции «Новые горизонты стратегического партнёрства и интеграции».

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