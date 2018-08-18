Путин покинул свадьбу главы МИД Австрии и направился к Меркель

Президент России Владимир Путин покинул свадьбу главы австрийского МИД Карин Кнайсль, на которой присутствовал в качестве гостя. Об этом сообщил местный телеканал.

По информации СМИ, перед отъездом Путин написал пожелание на автомобиле молодоженов, а затем попрощался с гостями свадьбы по-немецки.

Кортеж российского лидера по перекрытому шоссе направился в аэропорт города Грац. Оттуда Путин улетит в Берлин, где сегодня вечером у него запланирована официальная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как рассказал НСН немецкий политолог Александр Рар, эти переговоры с нетерпением ждет вся Германия.

Ранее сообщалось, что министерскую свадьбу в Австрии пришлось отложить, потому что Владимир Путин не смог вовремя добраться из аэропорта Граца до места бракосочетания, пишет Газета.ру