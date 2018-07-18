Путин похвалил Собянина за работу на посту мэра Москвы

Президент России Владимир Путин оценил деятельность Сергея Собянина на посту мэра Москвы. Во время выступления на Московском урбанистическом форуме российский лидер завил, что благодаря решениям Собянина российская столица стала «законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды». Путин отметил, что за короткий срок в городе произошли грандиозные перемены: формируются новые общественные, деловые, культурные, жилые пространства. Стал более удобным и доступным общественный транспорт, включая такси, пишут «Дни.ру».

Путин также раскрыл планы столичных властей сделать все районы Москвы такими же комфортными, как центр. Кроме того Путин призвал регионы использовать опыт Москвы.

Московский урбанистический форум «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» проходит в столичном парке «Зарядье» с 17 по 22 июля 2018 года.