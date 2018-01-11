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Путин похвалил молодежь за думы о будущем России

11 Января 2018 в 18:06
Путин похвалил молодежь за думы о будущем России

Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками - авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее» заявил, что доволен тем, что российские молодые люди думают о своей роли в будущем России.

«Особенно порадовало то, что вы многие пишите о своей роли в будущем страны и не забываете при этом ни про экологию, ни про свою малую родину, что чрезвычайно важно, видеть ее красивой, интересной, развивающейся, задаетесь вопросом, что можно сделать для людей», - подчеркнул президент.

Кроме того, Владимир Путин поздравил победителей конкурса, передает ТАСС. 

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