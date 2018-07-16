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Путин подвёл итоги встречи с Трампом

16 Июля 2018 в 18:39
Путин подвёл итоги встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин назвал прошедшую встречу с американским коллегой Дональдом Трампом важным шагом для отношений двух стран.

Однако, по словам российского лидера, стороны не решили имеющиеся многочисленные проблемы.

В свою очередь, Трамп заявил, что сегодняшняя встреча станет началом длительного процесса.

«Мы договорились, что в будущем будем часто встречаться», — заявил президент США

Напомним, Путин и Трамп встретились в Хельсинки. Ранее сообщалось, что переговоры президентов тет-а-тет длились более двух часов.

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