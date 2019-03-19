Путин подписал закон об анонимных картах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который усовершенствует контроль за неперсонифицированными электронными платежными картами.

Документ направлен на усиление контроля над операциями, которые совершаются с анонимных карт. Такие меры направлены на борьбу с противоправным обналичиванием денежных средств.

Теперь для того, чтобы снять наличные с подобных карт, потребуется пройти процедуру идентификации. Кроме того, уточняется, что в месяц будет возможно получить лишь 40 тысяч рублей, а в сутки максимум 5 тысяч. В случае, если речь идет о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях, со счетов теперь нельзя переводить более 200 тысяч рублей в месяц.