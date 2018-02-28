Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2020 года.

Законом продлевается до этого срока возможность установления предельных максимальных цен кадастровых работ субъектами РФ, в зависимости от видов объектов недвижимости.

Дачная амнистия была принята в 2006 году, когда был введен упрощенный порядок оформления прав граждан на недвижимость: садовые дома, дачные и садовые земельные участки, а также объекты индивидуального жилищного строительства.

За 10 лет в упрощенном порядке было оформлено более 3,5 млн объектов ИЖС и более 7 млн земельных участков, сообщает «Интерфакс».