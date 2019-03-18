Путин подписал закон о фейковых новостях

Президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с недостоверной информацией и ответственности за ее распространение. Глава государства утвердил штрафы за распространение фейковых новостей, сумма которых будет достигать полутора миллионов рублей.

Запрет будет касаться распространения недостоверной информации, которая может нести угрозу жизни и здоровью граждан. Теперь Генпрокуратура будет обращаться в Роскомнадзор с указанием ограничить доступ к подобным ресурсам. В случае игнорирования уведомления редакцией, сайты будут блокироваться.