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Путин подписал закон о фейковых новостях

18 Марта 2019 в 17:47
Путин подписал закон о фейковых новостях

Президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с недостоверной информацией и ответственности за ее распространение. Глава государства утвердил штрафы за распространение фейковых новостей, сумма которых будет достигать полутора миллионов рублей.

Запрет будет касаться распространения недостоверной информации, которая может нести угрозу жизни и здоровью граждан. Теперь Генпрокуратура будет обращаться в Роскомнадзор с указанием ограничить доступ к подобным ресурсам. В случае игнорирования уведомления редакцией, сайты будут блокироваться.

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