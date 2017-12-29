Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении ребенка

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении ежемесячных выплат при рождении детей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Право на получение выплаты имеют родители, чей ребенок родился с 1 января 2018 года, а размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, сообщает РИА «Новости».

Планируемый объем расходов на выплату нового пособия, как ранее заявлял Президент, за 3 года оценивается в размере 144,5 млрд рублей. Годовой объем выплат на одну семью в 2018 году составит примерно 126 тысяч рублей (12 месяцев по 10,5 тысяч). Таким образом, ЕДВ будет выплачиваться в среднем около 370 тыс. российских семей в год — это около половины от ежегодного числа рождаемых в России первенцев