Путин поддержал создание свободной экономической зоны в Воронежской области

На территории Воронежской области может быть создана особая экономическая зона. Этот вопрос президент РФ Владимир Путин обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Гусевым, говорится на сайте Кремля.

По словам главы Воронежской области, показатели социально-экономического положения в регионе превышают прошлогодние, а также общероссийские. Сложности, однако, возникли с привлечением инвестиций в регион. Гусев отметил, что причины этому объективные. В связи с этим он попросил президента поддержать создание особой экономической зоны на территории области.

Воронежский глава сообщил, что в течение ближайших четырех-пяти лет в область должны прийти до 15 предприятий, занимающихся в том числе радиоэлектроникой, с общим объёмом инвестиций более 30 миллиардов рублей. В результате будет создано около 3 тысяч новых рабочих мест. По словам Гусева, с пятью-шестью компаниями уже ведутся переговоры о возможности размещения.

Путин назвал проект продуманным и пообещал его поддержать.