Путин подчеркнул важность местных органов власти в решении важнейших проблем страны

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам VI Съезда Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления».



Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

В приветствии глава государства отметил, что власти РФ уделяют приоритетное внимание развитию местного самоуправления, укреплению его финансовой самостоятельности и ресурсных возможностей.

«Органы местной власти призваны играть ключевую роль в решении важнейших и наиболее чувствительных проблем, определяющих качество жизни людей, таких как совершенствование социальной инфраструктуры, обустройство территорий, обеспечение порядка в ЖКХ», - говорится в тексте телеграммы.

Путин также выразил уверенность, что съезд пройдет успешно, а все его рекоммендации будут реализованы.