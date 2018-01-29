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Путин подарил Нетаньяху письмо Шиндлера

29 Января 2018 в 23:58

Президент России Владимир Путин подарил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время его визита в Москву письмо Оскара Шиндлера, заявила пресс-секретарь главы правительства Анна Йонатан-Леус. Нетаньяху намерен передать его в иерусалимский мемориальный комплекс «Яд ва-Шем», передает RT.

«Это оригинал письма Оскара Шиндлера его жене. Глава правительства был очень тронут этим подарком, который приурочен к Международному дню памяти жертв холокоста», — сказала пресс-секретарь.

Оскар Шиндлер (28 апреля 1908 — 9 октября 1974) — судетский немецкий промышленник, спасший почти 1200 евреев во время Холокоста, предоставив им работу на своих заводах в Польше и Чехии. Его история легла в основу книги «Ковчег Шиндлера» и основанного на ней фильма «Список Шиндлера».

В 1967 году Шиндлер был удостоен награды Израильского мемориала памяти жертв Холокоста («Яд ва-Шем»), а 24 июня 1993 года ему и его жене за спасение евреев было присвоено почётное звание «Праведник мира».  


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