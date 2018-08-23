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Путин побывает на «Курской дуге»

23 Августа 2018 в 00:30
Путин побывает на «Курской дуге»

Владимир Путин сегодня совершит рабочую поездку в Курскую область, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент посетит мемориальный комплекс «Курская дуга», где возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата, осмотрит экспозицию музея-мемориала «Командный пункт Центрального фронта» и пообщается с представителями поискового движения России и ветеранами Великой Отечественной войны, передает «Интерфакс».

Курская битва (5 июля - 23 августа 1943 года; также известна как Битва на Курской дуге) по своим масштабам, задействованным силам и средствам, напряжённости, результатам и военно-политическим последствиям является одним из ключевых сражений Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Битва за Курск была крупнейшей танковой битвой в истории, в ней участвовали около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи самолётов; проложила «путь к великим советским наступательным действиям 1944-45 годов».

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