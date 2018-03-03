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Путин пообещал десятилетие ярких побед

3 Марта 2018 в 14:35
Путин пообещал десятилетие ярких побед

Президент РФ Владимир Путин, который баллотируется на выборы 18 марта в качестве самовыдвиженца, встретился с избирателями в «Лужниках». Действующих глава государства в субботу прибыл на митинг в поддержку, организованный предвыборным штабом в поддержку его кандидатуры.

Обращаясь к собравшимся, Путин заявил, что в случае его победы на выборах ближайшее 10-летие пройдет под знаком ярких побед.

"Если мы это сделаем, то ближайшее 10-летие, весь 21 век пройдет под знаком наших ярких побед. Мы сделаем это", — сказал Путин.

Действующий глава государства заявил,что хочет сделать страну яркой и устремленной в будущее, а ее граждан - счастливыми.

О проведении митинга в поддержку кандидатуры действующего главы государства на предстоящих выборах президента РФ ранее сообщалось на сайте избирательного штаба кандидата. На митинге выступят известные российски6е артисты – Олег Газманов, Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Александр Розенбаум и другие, пишет РИА Новости.

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