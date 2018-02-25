Путин по телефону обсудил Сирию с Макроном и Меркель

Президент России Владимир Путин в воскресенье провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером германии Ангелой Меркель. Темой беседы стала Сирия.

Как сообщили в Кремле, лидеры обсудили ситуацию в Восточной Гуте и обеспечение гуманитарного доступа в другие регионы страны.

Кроме того, Путин рассказал собеседникам о том, какие шаги предпринимает Россия по эвакуации мирных жителей, а также по доставке гуманитарных грузов и оказанию медпомощи пострадавшему населению САР.

По итогам разговора стороны договорились продолжать обмен информацией о ситуации в Сирии по различным каналам», добавили в Кремле.