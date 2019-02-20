Путин: Пенсионерам необходимо пересчитать выплаты за текущий год

Во время оглашения послания Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил, что отказывать людям в помощи из-за несоответствия формальным критериям программ — нельзя.

«Надо сначала довести пенсию до прожиточного минимума, а потом проводить индексацию. Необходимо также пересчитать выплаты за текущий год. Нельзя допускать неуважения к гражданам», — заявил президент РФ.

20 февраля президент обратился с традиционным посланием к Федеральному собранию. Второй год подряд встреча проходит не в Кремле. В 2019 году президент выступает в Гостином дворе.