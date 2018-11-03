Путин отпразднует День народного единства вместе с москвичами

Президент РФ Владимир Путин примет участие в торжествах по случаю Дня народного единства 4 ноября. Об этом сообщили в Кремле.

Отмечается, что праздничные мероприятия начнутся с возложения венков к памятнику Минину и Пожарскому. Затем глава государства посетит выставку «Сокровища музеев России» в Манеже, на которой представлены более 280 самых значимых произведений 50 российских музеев, охватывающих период в несколько столетий.

Также президент РФ в Большом кремлевском дворце проведет торжественный прием и вручит премии за вклад в укрепление единства российской нации. Особые награды получат иностранные граждане, которые внесли вклад в укрепление мира и дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, а также способствовали сохранению и популяризации русского языка, добавили в Кремле.

День народного единства отмечается в России 4 ноября.