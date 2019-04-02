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Путин отправил в отставку прокурора Карачаево-Черкесии

2 Апреля 2019 в 13:46
Путин отправил в отставку прокурора Карачаево-Черкесии

Глава прокуратуры Карачаево-Черкесии Александр Терещенко освобождён от занимаемой должности решением президента РФ Владимира Путина, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры России. Также глава государства освободил от должностей ряд других высокопоставленных прокуроров.

Ранее РИА ФАН сообщал, что Терещенко сам подал заявление об отставке. Причины такого решения не назывались. Информацию изданию подтвердил заместитель прокурора региона Михаил Шабунин.

Добавим, помимо Терещенко с должности сняты Дальневосточный транспортный прокурор Александр Хатунцев и Северо-Западный транспортный прокурор Олег Колесов.

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