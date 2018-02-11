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Путин отложил поездку в Сочи из-за катастрофы Ан-148

11 Февраля 2018 в 18:43
Путин отложил поездку в Сочи из-за катастрофы Ан-148

Президент России Владимир Путин отложил запланированную поездку в Сочи в связи с произошедшей в Подмосковье авиакатастрофой пассажирского самолета Ан-148. Как сообщили в Кремле, глава государства решил, что его присутствие в Москве будет необходимо для координации работы специальной комиссии правительства по расследованию трагедии.

Ранее Путин распорядился создать комиссию, которая займется расследованием причин крушения самолета «Самарских авиалиний» в Подмосковье.

Напомним, Ан-148 с 65 пассажирами и 6 членами экипажа на борту, выполнявший рейс Москва-Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета из «Домодедово». Обломки лайнера обнаружили в Раменском районе Московской области. Выживших в катастрофе нет, пишет РИА Новости.

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