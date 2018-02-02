Путин открыл квест-комнату в историческом парке «Россия - моя история»

Президент Владимир Путин в ходе посещения мультимедийной выставки «Имена из солдатских медальонов» в историческом парке «Россия - моя история» в Волгограде открыл квест-комнату по событиям Сталинградской битвы.

Также Путин осмотрел бронекатер Волжской флотилии БК-31, который считался пропавшим с октября 1942 года. Однако в ноябре минувшего года была проведена сложная операция по подъему его остова с волжского дна.

Визит главы государства приурочен к 75-й годовщине разгрома вермахта под Сталинградом.