Путин откроет мемориал жертвам блокады Ленинграда в Израиле

Президент России Владимир Путин подтвердил намерение посетить Израиль для участия в открытии мемориала жертвам блокады Ленинграда. Об этом он сообщил в четверг, 4 апреля, в ходе встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, пишут Известия.

Как сообщалось ранее, 4 апреля в Москве проходят переговоры лидеров России и Израиля. В ходе встречи премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху были переданы останки погибшего в 1982 году в Ливане сержанта Закарии Баумеля. Россия оказывала помощь в поисках, отмечает Газета.ру. В итоге российские военные вместе с сирийскими партнерами установили место его захоронения. Путин и Нетаньяху поблагодарили российских поисковиков, добавляет РИА ФАН.