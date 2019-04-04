Четверг
04 апреля
USD 65.16
EUR 73.17
Горячие новости

Путин откроет мемориал жертвам блокады Ленинграда в Израиле

4 Апреля 2019 в 14:42
Путин откроет мемориал жертвам блокады Ленинграда в Израиле

Президент России Владимир Путин подтвердил намерение посетить Израиль для участия в открытии мемориала жертвам блокады Ленинграда. Об этом он сообщил в четверг, 4 апреля, в ходе встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, пишут Известия.

Как сообщалось ранее, 4 апреля в Москве проходят переговоры лидеров России и Израиля. В ходе встречи премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху были переданы останки погибшего в 1982 году в Ливане сержанта Закарии Баумеля. Россия оказывала помощь в поисках, отмечает Газета.ру. В итоге российские военные вместе с сирийскими партнерами установили место его захоронения. Путин и Нетаньяху поблагодарили российских поисковиков, добавляет РИА ФАН.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.