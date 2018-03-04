Путин отказался выдавать обвиняемых во вмешательстве в выборы в США

Президент России Владимир Путин заявил, что не собирается выдавать США своих граждан, которых обвинили во вмешательстве в американские выборы.



«Никогда», - ответил Путин на вопрос журналиста NBC, выдаст ли Россия своих граждан.

Глава государства подчеркнул, что Россия «вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо». Он отметил, что американские власти занимают ту же позицию.

Напомним, ранее специальный прокурор США Роберт Мюллер представил список российских граждан, которые якобы пытались вмешаться в выборы в США. В него попали 13 граждан России.