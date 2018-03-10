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Путин отказался назвать бизнесмена Пригожина другом

10 Марта 2018 в 11:48
Путин отказался назвать бизнесмена Пригожина другом

Президент РФ Владимир Путин в интервью западным СМИ рассказал, что знаком с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого США обвинили во вмешательстве в выборы. При этом глава государства опроверг утверждение, что он и Пригожин – друзья.

««Я знаю такого человека, но он не числится в моих друзьях. Это просто передергивание фактов», – заявил Путин телеканалу NBC.

Президент отметил, что Пригожин не является государственным чиновником и к его бизнес-интересам в Сирии или других странах Кремль отношения не имеет.

«И если он что‑то делает, он делает это не по согласованию с нами, а, скорее всего, по согласованию с сирийскими властями или сирийским бизнесом, с которым он там работает. Мы в это не вмешиваемся», — заключил Путин.

Ранее американские власти обвинили Пригожина во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, пишет Газета.ру

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